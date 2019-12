DIRETTA SUPERCOPPA ITALIANA JUVENTUS LAZIO / Tutto pronto a Riad per la Supercoppa italiana. Dopo aver perso per 1-3 in campionato, la Juventus cerca la rivincita contro la Lazio, reduce dall'ottava vittoria consecutiva in campionato dopo la rimonta al fotofinish contro il Cagliari. Vincitrici della Coppa Italia contro l'Atalanta, i biancocelesti sperano di mettere in bacheca il secondo trofeo del 2019, mentre dall'altro lato della barricata Maurizio Sarri è alla ricerca della sua prima coppa in bianconero.

L'ultimo precedente non evoca certo buoni ricordi alla Juve, che il 13 agosto del 2017 perse per 3-2 con un gol al 93' diche regalò il trofeo alla squada capitolina. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-LAZIO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi