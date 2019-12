CALCIOMERCATO INTER VIDAL VALVERDE BARCELLONA /25 milioni di euro: a tanto ammonta la richiesta del Barcellona per Arturo Vidal. Il futuro del centrocampista cileno appare sempre più in bilico. Il giocatore vorrebbe certamente più spazio e l'Inter osserva con attenzione. Vidal resta il sogno di Antonio Conte, che vorrebbe allenarlo nuovamente dopo l'esperienza alla Juventus, ma Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra si aspettano nei prossimi giorni un segnale forte da parte del giocatore, che sancisca la rottura definitva con il club catalano.

Calciomercato Inter, Valverde lancia Vidal

Valverde però non vuole perdere il giocatore.

Il 'Mundo Deportivo' sottolinea come il cileno sia considerato un elemento importante dal tecnico dei 'Blaugrana', che ha deciso oggi di lanciare un segnale. Vidal è infatti stato scelto come uno degli undici titolari impiegati da Valverde nella sfida contro l'. Il gesto di Valverde può infatti essere interpretato come un segnale di fiducia nei confronti del classe 1987. Tra i titolari è stato scelto anche Carles l'uomo da cui sembra dipendere il futuro di Vidal in 'Blaugrana' . Che quella di Valverde voglia essere l'ultima prova per scegliere chi deve restare valutando entrambi dal primo minuto?

