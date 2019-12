DIRETTA SASSUOLO NAPOLI FORMAZIONI / Reduce dalla vittoria per 2-0 in casa del Brescia nel recupero della settima giornata di Serie A, il Sassuolo ospita il Napoli al 'Mapei Stadium' per cercare di chiudere il 2019 in bellezza. Grazie al successo di mercoledì, i neroverdi si trovano a 19 punti in classifica e in caso di vittoria oggi potrebbero addirittura sorpassare i campani, fermi a quota 21 dopo la sconfitta interna contro il Parma. Gattuso spero ovviamente i piani di sorpasso della squadra emiliana, riconfermando il 4-3-3 nonostante la disfatta all'esordio.

Calciomercato.it segue la gara in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI



SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, G.Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; D.Berardi, Traore, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso



CLASSIFICA SERIE A: Inter 42*, Juventus 42*, Lazio 36, Roma 35*, Atalanta 31*, Cagliari 29*, Parma 25*, Bologna 22*, Napoli 21, Milan 21*, Torino 21*, Sassuolo 19, Verona 19, Udinese 18*, Fiorentina 17*, Lecce* 15, Sampdoria 15*, Brescia* 14, Spal 12*, Genoa 11*

*Una partita in più