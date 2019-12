EVERTON KEAN FERGUSON TOSUN /La scorsa settimana la partita di Moise Kean era durata solo 18 minuti. Entrato nel corso della ripresa, il giovane attaccante italiano era stato sostituito poco dopo nel corso della gara contro il Manchester United. Nessun problema fisico, semplicemente una scelta tecnica operata da Duncan Ferguson che oggi, nella sfida tra Everton ed Arsenal a Goodison Park, finita 0-0, si è ripetuto.

L'allenatore scozzese, che lascerà la guida dei 'Toffees' a Carlo Ancelotti , ha infatti compiuto un nuovo cambio, sostituendo un giocatore entrato da subentrato, anche in questo caso per scelta tecnica.

Everton, Ferguson cambia ancora un subentrato

E anche questa volta Moise Kean è stato protagonista. L'attaccante italiano è infatti entrato in campo al minuto 80' al posto di Cenk Tosun. Un cambio tattico quello operato da Ferguson, che ha scelto di sostituire il giocatore turco, che era entrato a gara in corso, proprio come Kean a Manchester. Tosun però, a sua differenza, ha disputato certamente più minuti, essendo entrato all'11' al posto dell'ex di turno, Iwobi, uscito per infortunio. Nonostante questo Tosun non ha gradito la sostituzione, dirigendosi direttamente negli spogliatoi. Ferguson intanto si assicura questo record: nel giro di una settimana ha deciso di sostituire due giocatori subentrati in due gare consecutive per scelta tecnica.

