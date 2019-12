CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MOURINHO ERIKSEN VERTONGHEN / Il Tottenham ha recentemente ufficializzato il rinnovo di Toby Alderweireld. Il difensore belga ha prolungato il proprio accordo con gli 'Spurs' sino al 2023. Alderweireld non è però l'unico nome di casa 'Spurs' in uscita: a giugno infatti scadranno i contratti di Eriksen e Vertonghen. I due giocatori sono pezzi pregiati e ambiti e piacciono a tante big europee, tra cui Juventus ed Inter.

Entrambi potrebbero partire a gennaio e per il danese il prezzo sarebbe già stato fissato: 25 milioni di euro

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, affare Vidal: ecco quando la possibile 'svolta'

LEGGI ANCHE: Juventus, Rabiot torna a casa: ostacolo Champions

Calciomercato Inter e Juventus, Mourinho spera nel rinnovo

Dopo Alderweireld però, le speranze del Tottenham per un nuovo rinnovo da parte sia del difensore belga che del centrocampista danese non sono affatto sopite. In particolare, rivela il 'Mirror', José Mourinho spera nel prolungamento contrattuale di entrambi i giocatori. "Il rinnovo di Toby è stata una notizia bellissima. Non potrei essere più felice - ha commentato l'allenatore portoghese - Se vorrei che anche Vertonghen rinnovasse? Sì. Però non posso dire di più. In questi casi devono volerlo il club, il giocatore, la famiglia e l'agente. Se una di queste parti non vuole, allora è difficile che possa verificarsi il rinnovo. Eriksen? L'unica cosa che voglio dire di lui è che sarei felice se dovesse firmare un nuovo contratto". La volontà del portoghese è chiara: Inter e Juventus sono avvisate, Mourinho farà di tutto per cercare di convincere i due giocatori.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Supercoppa - Juventus-Lazio, Sarri: "Ecco le condizioni di Szczesny e Alex Sandro. Sul tridente..."

Calciomercato Juventus, addio Mandzukic: ci siamo!

Calciomercato Inter, Kulusevski a gennaio: ipotesi triplo scambio di prestiti