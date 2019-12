SUPERCOPPA ITALIANA LAZIO JUVENTUS LULIC / "Possiamo dire la nostra. Serviranno sicurezza e consapevolezza". Così Senad Lulic nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Lazio valida per la Supercoppa Italiana 2019 in programma domani. Il capitano biancoceleste ha parlato insieme al tecnico Simone Inzaghi. Per restare aggiornato con tutte le news legate alla Lazio CLICCA QUI

SULLA GARA - "Giocare in questo paese contro una delle squadre più forti in assoluto è un grande piacere. Ce la possiamo giocare contro chiunque e domani scenderemo in campo con il massimo impegno. Nelle ultime partite stiamo giocando bene: dobbiamo avere fiducia fino alla fine.

I risultati portano fiducia e grazie alle vittorie abbiamo maturato una mentalità vincente".

PJANIC - "Lui è un calciatore forte, come tutti quelli che giocano per la Juventus. Dovremo prestare attenzione a tutti. Giocare contro i bianconeri è sempre difficile, ma non dobbiamo avere paura. Dobbiamo scendere in campo e dare il meglio. Porterà a casa il trofeo chi avrà più voglia di vincerlo. Quella di domani sarà una gara in cui può succedere di tutto. Vincere vorrebbe dire concludere un anno perfetto: vogliamo dar seguito alla continuità dei nostri ultimi risultati".

MOMENTO ATTUALE - "Siamo consapevoli dei nostri mezzi. Se scenderemo in campo con sicurezza, potremo dire la nostra. Ci dispiace essere usciti dall’Europa League, volevamo continuare nel nostro percorso europeo. Non avremmo meritato l’eliminazione, ma ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci su campionato e Coppa Italia".

