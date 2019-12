DIRETTA LECCE BOLOGNA FORMAZIONI / Alle 15 al 'Via del Mare', Lecce e Bologna si affronteranno nell'ultima partita del 2019. Le due squadre arrivano alla sfida con stati d'animo diametralmente opposti. I padroni di casa vogliono riscattare la pesante sconfitta in casa del Brescia, mentre i rossoblu sperano di sfruttare l'onda positiva generata dalla bella vittoria contro l'Atalanta. Con 15 punti in classifica, i salentini sperano di sfruttare la sconfitta di venerdì della Fiorentina e di superare i Viola, fermi a quota 17, con il primo successo casalingo.

Calciomercato.it segue la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-BOLOGNA

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Mbaye, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA: Inter 42*, Juventus 42*, Lazio 36, Roma 35*, Atalanta 31*, Cagliari 29*, Parma 24, Napoli 21, Milan 21*, Torino 21*, Sassuolo 19, Bologna 19, Verona 19, Udinese 18*, Fiorentina 17*, Lecce 15, Sampdoria 15*, Brescia 12, Spal 12*, Genoa 11*

*Una partita in più