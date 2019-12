Atalanta-Milan, Pioli: "Per noi non esistono vacanze. Ecco cosa vorrei per Natale"

ATALANTA MILAN CONFERENZA STAMPA PIOLI/ Il Milan cerca conferme dopo il pareggio interno contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Alla vigilia del lunch match di domani parla Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Sull'importanza della partita: "Non esistono per noi le vacanze, tutte le partite sono fondamentali e questo è il nostro unico pensiero, altre riflessioni non devono esserci perché siamo ancora in un momento delicato, positivo per le prestazioni, ma servono punti contro un avversario forte che ha il miglior attacco del campionato".

Sulla tattica: "Adesso ce l'abbiamo un'idea di gioco, non può essere quella definitiva, c'è ancora tanto da fare. Cerchiamo di contrapporci con grande qualità agli avversari e con l'idea di provare a fare la partita, dobbiamo avere l'intensità necessaria per reggere l'urto".

Sulle sfide con Gasperini: "Ci incontriamo da quando allenavo il Modena. Credo che la sua fase difensiva sia quasi unica e penso sia migliorato molto anche lo sviluppo offensivo, abbiamo sempre giocato partite pallone su pallone, dovremo stringere i denti, ma abbiamo le qualità per mettere in difficoltà gli avversari. Noi siamo al Milan e dobbiamo puntare ad essere al top in Italia, ma ora va vissuta la nostra realtà e dobbiamo insistere".

Sulla classifica: "In questo momento è vietato parlare di tutto tranne che della partita di domani. Per quanto riguarda la classifica, quella vera sarà il 20 maggio, ma sappiamo dove siamo e quindi bisogna continuare a credere in noi stessi a perseverare".

Su Rafael Leao: "La formazione l'ho già decisa, ma la comunicherò domani mattina. Credo che all'inizio non cambierò certe posizioni, poi a gara in corso può succedere qualcosa".

Su Piatek: "Io mi auguro che il Milan vinca la partita, ogni partita fa storia a sé, dobbiamo guardare avanti e star concentrati sul nostro presente. Lui sta bene, ha caratteristiche diverse di Leao.

Stanno bene tutti i giocatori del Milan, ma dobbiamo insistere anche perché arriviamo dopo un match che avremmo dovuto vincere".

Sulla sfida di domani: "Ogni volta che vengo qua mi sento dire di essere alla svolta, ma dentro le nostre partite c'è comunque tanto, mancano però ancora tantissimi punti a disposizione. Mi piacerebbe che i miei giocatori giocassero la partita di domani col pensiero che fosse l'ultima".

Sul sostegno dei tifosi: "Il nostro momento è delicato, ma i tifosi non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, sono sempre in tanti su tutti i campi. Più siamo uniti meglio è".

Sui match con le grandi: "Il nostro punto da migliorare è questo. Non sono mancate le prestazioni, ma non siamo ancora riusciti a battere una grande squadra. Dobbiamo fare qualcosa in più e domani è l'occasione per dimostrare di essere cresciuti".

Su Suso: "Sta bene poi è chiaro che non faccia piacere essere fischiati, ma dobbiamo provare a portare a casa qualcosa di positivo. E' un giocatore di qualità e dovrà dimostrare di essere in grado di reggere certe pressioni, non ho toccato con lui questo discorso, ma mi aspetto tanto da lui. Anche Castillejo sta bene".

Su Ricardo Rodriguez: "Sotto l'albero vorrei tre punti domani. Il giocatore sta bene, buonissimo giocatore".

Sull'assenza di Theo Hernandez: "Non abbiamo un altro terzino con la forza e gli inserimenti del ragazzo, ma faremo qualcos'altro per sopperire alla sua assenza".

Sugli esuberi in rosa: "Il calciomercato durerà troppo tempo, nessuno deve permettersi di pensare ai trasferimenti fin quando vedrete tutti i convocati saprete perché".

Su Bennacer: "Credo che la sua posizione sia questa, è fra i giocatori che possono crescere ancora di più, devi ragionare prima in tutte e due le fasi. Tra l'altro è un ragazzo con grandi motivazioni, sta facendo bene e ha le qualità per migliorare".

Sul ruolo di Kessié: "Il fatto che Franck abbia qualcosa di fisico in più è sicuro, sennò questi ci buttano giù, dobbiamo stare piantati per terra".

Sui giocatori dell'Atalanta: "E' difficile trovarne uno perché stanno rendendo tutti al massimo. Io ho avuto Muriel l'anno scorso a Firenze, come Ilicic a Palermo, ma tutti gli elementi credo stiano toccando quasi il top delle loro performance".