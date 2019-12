Supercoppa Italiana, gli arbitri a Riyad: Mazzoleni torna ad incrociare la Lazio dopo le polemiche

SUPERCOPPA ITALIANA ARBITRI / Un giro per Riyad aspettando la finale. Gli arbitri designati per la gara di Supercoppa tra Juventus e Lazio in programma domani pomeriggio si godono la vigilia del match. Giuseppe Calvarese di Teramo fischierà il calcio d'inizio allo stadio King Saud University.

Tra gli assistenti:i guardalinee, quarto uomoal Var assistito dagli Avarla riserva. Un ritorno particolare per, fortemente contestato dai laziali per quel Lazio-Torino 1-3 del 2017 in cui, dopo l'on Field review, non concesse un rigore netto ai biancocelesti e nella stessa azione punì con il rosso un reazione di Immobile verso Burdisso, all'epoca difensore granata. Da quel giorno non fu più designato per una gara della Lazio.