Calciomercato Everton, UFFICIALE: Ancelotti nuovo allenatore

CALCIOMERCATO EVERTON PREMIER LEAGUE ANCELOTTI/ Dopo l'esonero al Napoli, Carlo Ancelotti, allenatore originario di Reggiolo, torna in panchina ed in Premier League. La sua nuova avventura sarà nella Merseyside.

Con un comunicato ufficiale infatti, l'Everton ha reso noto l'ingaggio di Carlo Ancelotti come nuovo manager dopo l'addio ae il periodo di transizione con Duncan. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato inglese---> clicca qui!

Su Twitter Carlo Ancelotti ha voluto condividere la sua gioia per questa nuova avventura: "Sono euforico nel dare la notizia del mio arrivo all'Everton. Sono felice di essere tornato in Premier League e di far parte di questo club storico. Grazie per aver creduto in me".