Calciomercato Milan, colpo Todibo: ecco la decisione

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO / E' Jean-Clair Todibo l'obiettivo numero uno per la difesa del Milan. Il centrale classe 1999 è l'idea rossonera per sostituire l'infortunato Duarte, che ne avrà per mesi.

vogliono un calciatore da affiancare a, in attesa del ritorno a pieno regime di Mattia Caldara. Il Barcellona ha aperto alla cessione di Todibo ma c'è da fare i conti con l'ostacolo Valverde che vorrebbe trattenerlo, nonostante il poco utilizzo.

Il Milan e il club blaugrana si sono già incontrati ma c'è da far quadrare i conti: la richiesta è di ben 25 milioni di euro con diritto di ricompra; da parte sua il club rossonero vorrebbe chiudere l'affare con un prestito con diritto di riscatto e a cifre un po' più basse.

Una trattativa non certo facile che si complica se si considera l'importante concorrenza: su Todibo, infatti, ci sono anche Monaco, Southampton, Watford, ManchesterUnited e BayerLeverkusen. Non resta che aspettare la decisione del centrale, che secondo quanto riportato da 'L'Equipe', arriverà in 15 giorni, entro la prima settimana di gennaio.

