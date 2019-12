Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: esonerato Montella

CALCIOMERCATO FIORENTINA ESONERO MONTELLA / E' finita l'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. Fatale la pesante sconfitta di ieri sera contro la Roma. Il mister lascia i Viola al 14esimo posto in classifica e a 17 punti in 17 giornate.

Il club viola - si legge sul sito ufficiale - comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra.Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI Ormai da giorni circolano i nomi del post Montella: in pole sembra esserci Beppee il suo staff hanno deciso di prendersi qualche giorno di tempo per una decisione definitiva: il sogno del club viola porta il nome di Luciano Spalletti ma liberarlo dall'Inter - come visto in passato con Milan e Napoli - non è per nulla facile. Proprio per questo Iachini, ex giocatore della Fiorentina, è diventata la pista più calda ma attenzione alle sorprese come potrebbero essere, Davide, che piace anche a Genoa e Spal,

