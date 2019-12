Mertens-Napoli, tra la clausola di gennaio e il rinnovo che non arriva: le ultime di Cm.it

MERTENS NAPOLI RINNOVO CONTRATTO CLAUSOLA INTER/ Dries Mertens e’ a quota 118 gol con la maglia del Napoli, a -3 da Marek Hamsik, il capocannoniere all time della storia del Napoli ma il suo futuro in maglia azzurra e’ precario. Nel suo contratto in scadenza a giugno 2020 c’è una clausola che permette a qualsiasi club straniero di poter portare via lo scugnizzo di Lovanio con 10 milioni di euro entro il 10 gennaio.

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: cifre e dettagli dell'offerta azzurra

Il Borussia Dortmund, che in estate ha provato anche a prendere Milik, si è fatto avanti visto anche l’infortunio di Paco Alcacer, Dries ci sta pensando ma continua a trattare con il Napoli per il rinnovo. La proposta di De Laurentiis non lo convince ne’ sulle cifre ne’ sulla durata del contratto, il Napoli gli ha offerto un biennale a 3 milioni a stagione più bonus (in questo momento guadagna 4,5 milioni di euro di base fissa), Mertens vorrebbe un’intesa più lunga ed economicamente più importante. Dries non e’ stuzzicato da eventuali avventure in Cina o negli Stati Uniti, vuole continuare a giocare in Europa, in contesti molto competitivi. Tantissime le squadre anche di prima fascia che si sono iscritte alla corsa per prenderlo a parametro zero, ci sono estimatori anche in Italia: la Juventus di Sarri, l’Inter che si è mossa da mesi attraverso la mediazione di un agente importante e la Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Napoli, addio a sorpresa a gennaio