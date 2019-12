CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT LIONE / Una prima parte di stagione non proprio esaltante per Adrien Rabiot. Le aspettative in casa Juventus sul centrocampista francese erano davvero altre: a dicembre l'ex Psg non può certamente essere considerato un titolare della squadra di Maurizio Sarri. Il classe 1995 ha giocato da titolare le ultime tre partite per via delle tante defezioni in casa bianconera ma il suo rendimento non è migliorato.

Rabiot non sta dunque convincendo per nulla il mondo Juventus e spesso è stato preso di mira dallo Stadium. L'ipotesi di un addio immediato dopo solo sei mesi non è poi così impossibile, soprattutto se i bianconeri dovessero riuscire a rinforzarsi a centrocampo.

Il sogno continua ad essere Pogba ma attenzione al destino di Eriksen che potrebbe cambiare maglia già a gennaio.

Da non sottovalutare inoltre l'ipotesi, in uscita dal

Juventus, addio Rabiot: ipotesi francese

Dalla Francia arriva la notizia di un possibile ritorno in Ligue 1 di Rabiot: il centrocampista - secondo quanto riportato da 'RMC' - sarebbe finito nel mirino del Lione, che lo vorrebbe in prestito. Il club francese avrebbe manifestato il proprio interesse all'entourage del calciatore; il sorteggio di Champions League, che ha abbinato le due squadre per gli ottavi di finale, però, non aiuta di certo l'affare.

