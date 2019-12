Il calcio e il fantasy game

Le regole sono più o meno sempre le stesse: ogni singolo partecipante sceglie i giocatori della propria squadra, con cui affronta la stagione calcistica di serie A. I risultati delle squadre di fantasia sono i medesimi che si sono visti in campo, che vanno poi interpolati con modalità pattuite di comune accordo. Oggi con Fantamaster.it è possibile avere statistiche, suggerimenti, risultati e voti dei singoli giocatori tutto su un’unica app.

Come funziona il calcio di fantasia

Chi ha la passione del calcio almeno una volta nella vita si è dedicato al calcio di fantasia. Non stiamo parlando di coloro che offrono l’opportunità di guidare una squadra completamente inventata, con giocatori inesistenti nella realtà. Il fantacalcio riguarda coloro che si dividono tra loro i giocatori che realmente sono presenti nelle squadre italiane e che giocano ogni domenica. Al termine della partita di campionato si confrontano gli esiti, i gol fatti e presi da ogni giocatore, il comportamento in campo. Questo permette di fare un conteggio preciso e di assegnare dei punti ad ogni squadra di fantasia. Certo, il giocatore che si infortuna nei primi minuti di gioco diviene un ostacolo anche per la squadra fantasy, mentre il goleador è un vantaggio per chiunque.

A cosa serve l’app

Giocare a questo complesso gioco non è così facile quanto possa sembrare. Si tratta infatti di organizzare da zero una squadra, scegliendo tutti i giocatori, panchina compresa. Se si spendono troppi crediti per prendere il campione del momento, non ne rimangono più per costruire il resto del team. Solitamente a questo gioco vince chi riesce ad ottenere la squadra più bilanciata, con molti buoni giocatori e non necessariamente i fenomeni più acclamati.

Avere a disposizione un’app per giocare a questo gioco permette di seguire in diretta i voti che sono assegnati e l’andamento delle partite. Sono poi disponibili numerosi strumenti, che servono per giocare al meglio a una versione fantasy del campionato di calcio italiano.

Inventare un campionato da zero

Di fatto chiunque può decidere di giocare a questo tipo di gioco con gli amici appassionati di calcio. Non è infatti necessario essere moltissimi o avere a disposizione chissà quali strumenti. Vero però è anche che più c’è bagarre, maggiore è il numero dei partecipanti, e maggiori sono anche le soddisfazioni. Perché sia che si tratti di calcio reale, o di calcio fantasy, il tifoso si gode ogni partita fino all’ultimo e il bello viene dopo. Il vero tifoso si diverte al massimo quando può discutere sui gol, sulle decisioni arbitrali, sulle scelte del singolo allenatore. Creare un torneo parallelo a quello reale, del tutto di fantasia ma basato sul gioco vero, aggiunge ulteriori discussioni anche sotto questo punto di vista, moltiplicando il divertimento praticamente all’infinito. I siti dedicati a questo argomento aiutano a vedere in modo corretto ogni giocatore presente nel campionato italiano, di valutare i cambi e le formazioni.

Vincere al calcio fantasy

Solitamente le vittorie al calcio immaginato non portano a premi reali. Questa però non è una regola strettamente necessaria; ci sono molti gruppi di amici che mettono in palio piccoli gadget, come ad esempio una maglietta della squadra preferita o un biglietto per vederla allo stadio. Si tratta di un buon modo per rendere omaggio al gioco del calcio, che nel nostro Paese appassiona un elevato numero di persone. Il tutto in modo giocoso e piacevole, senza per forza dover seguire tutte le partite minuto per minuto. Il calcio fantasy è un motivo aggiuntivo per appassionarsi al calcio giocato.