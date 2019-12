CALCIOMERCATO MILAN JOVIC REAL / Sarà un calciomercato caldo quello che vivrà il Milan a gennaio. I rossoneri saranno tra le squadre che si muoveranno di più sia in entrata che in uscita. Il nome che continua a stuzzicare la fantasia dei tifosi è quello di Zlatan Ibrahimovic; il bomber svedese è ormai di fronte ad un bivio: ritiro o il Milan. Molto presumibilmente la scelta definitiva dell'ex Galaxy arriverà sotto Natale. Pochi giorni, dunque, e Maldini e Boban sapranno se dovranno guardarsi attorno per un nuovo bomber.

Le difficoltà di Piatek e Leao nell'andare a segno spingono il Milan ad acquistare una nuova punta. Punta che non sarà certamente Mario Mandzukic, destinato a giocare in Qatar. Il croato è stata un'idea dei rossoneri ma l'età e le richieste del calciatore portano ad altri obiettivi.

L'idea suggestiva degli ultimi giorni è quella legata ad. Il Milan avrebbe presentato un'offerta importante al suo entourage ma la concorrenza di club comenon inducono all'ottimismo.

Più facile certamente arrivare a Luka Jovic del Real Madrid. Regista dell'affare - come sottolinea 'Tuttosport' - sarebbe Ramadani. Il noto agente, che cura gli interessi anche di Rebic, è pronto a riportare il croato a Francoforte e il suo ex compagno proprio a Milano.

Jovic sta faticando ad imporsi con la squadra di Zidane e l'ipotesi prestito, se dovesse sfumare definitivamente Ibrahimovic, potrebbe certamente prendere piede.

