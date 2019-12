CALCIOMERCATO MILAN MATIC / Stefano Pioli ha in mente un piccolo ma sostanziale cambiamento tattico per il suo Milan, ovvero 'spostare' Bennacer nel ruolo di mezz'ala - dove ben si è espresso all'ultima Coppa d'Africa - cambiando di fatto il giocatore in cabina di comando della mediana. Il nuovo interprete dovrà arrivare per forza di cose nel calciomercato di gennaio: a tal proposito, stamane 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato il nome di Matic, mediano serbo ai margini del Manchester United e proprio nelle scorse ore riaccostato ai cugini dell'Interper via degli elogi riservati ad Antonio Conte, suo tecnico ai tempi del Chelsea.

Gli inglesi potrebbero aprire a una cessione low cost considerato che il contratto del calciatore scade a giugno, anche se in Inghilterra sostengono che nel contratto sia presente un'opzione a vantaggio dei 'Red Devils' per il rinnovo unilaterale del contratto fino al giugno 2021.

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Milan, Natale con Ibrahimovic: la decisione sotto l'albero

Calciomercato Milan, Matic in e Kessie out: occhio a Gattuso!

Con l'arrivo di Matic, nel mirino pure dell'Atletico Madrid di Simeone, si spalancherebbero del tutto le porte per la partenza di Kessie, che ha molto mercato in Premier League - Wolverhampton in primis - ma pure apprezzamenti qui in Italia: a lui potrebbe infatti pensarci il Napoli di Gattuso, suo allenatore proprio in rossonero. Il 23enne ivoriano potrebbe costare sui 25 milioni al massimo

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Valverde 'trattiene' Todibo: le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: offerto un difensore uruguaiano