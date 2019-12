CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI CONTE VIDAL / Kulusevski all'Inter già nella finestra invernale? Non impossibile, il Parma potrebbe 'liberare' lo svedese se a gennaio dovesse ancora trovarsi in una buona posizione di classifica, lontana se non lontanissima dalla zona salvezza. Per i ducali pronto una sorta di 'risarcimento', a tal proposito 'La Gazzetta dello Sport' svela stamattina che l'Atalanta ha gettato sul tavolo una ipotesi di scambio triplo di prestiti: Kulusevski in nerazzurro, Barrow al Parma e Politano alla corte di Gasperini.

L'operazione così impostata è tutt'altro che facile da condurre in porto. Marotta ha comunque fretta di chiudere onde evitare il concreto ritorno della Juventus. Lo svedese.

che tra parte fissa e variabile andrebbe a costare minimo 35 milioni di euro, non è una priorità per gennaio anche se potrebbe diventarla qualora non dovesse riuscire a mettere le mani su Arturo. Antoniocontinua a spingere per l'acquisto del suo 'fedelissimo' ai tempi della Juves, il tecnico vuole gente d'esperienza, pronta subito per provare a tenere testa ai bianconeri per lo scudetto fino alla fine. Il Barcellona, tuttavia, continua a opporre resistenza: i blaugrana hanno aperto alla cessione ma solo se a titolo definitivo o con l'obbligo di riscatto, nel contempo hanno però alzato la posta arrivando a chiedere ben 25 milioni di euro per il cartellino del classe '87. Una mossa dettata, probabillmente, dalla volontà di far desistere l'Inter e le altre squadre interessate. La voglia di Vidal di ricongiungersi con Conte a Milano, ma anche di tornare ad essere assoluto protagonista, potrebbe fare la differenza a vantaggio dei nerazzurri.

