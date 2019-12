CALCIOMERCATO INTER GIROUD BORDEAUX CHELSEA / Olivier Giroud resta uno dei nomi più ambiti per il mercato di gennaio. Tanti sono i club interessati all'attaccante transalpino, pronto a lasciare il Chelsea per una società che possa garantirgli un maggior numero di minuti. Ai 'Blues' infatti il giocatore è chiuso da Abraham e da Batshuayi (la prima riserva per Lampard) e, complice un Europeo da disputare, è pronto a cambiare aria. La società londinese non si oppone alla cessione, ma prima sarà necessario trovare un altra punta. I profili valutati dal Chelsea sono molti, ma intanto la lista delle pretendenti per Giroud sembra aumentare. Per restare aggiornati con tutte le news di giornata CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ostacolo Bordeaux per Giroud

Giroud sarebbe la prima scelta dell'Inter per l'attacco come possibile vice-Lukaku. Il profilo del francese piace molto ad Antonio Conte e il giocatore può rappresentare la giusta occasione.

