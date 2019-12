CALCIOMERCATO FIORENTINA PRADE MONTELLA RISCHIO ESONERO / Un'altra sconfitta, l'ottava in campionato per la Fiorentina che ha conquistato solo 17 punti in 17 giornate di Serie A. Doveva essere una stagione di transizione, necessaria per consolidare il progetto e porre le basi per il prossimo futuro. Si sta trasformando in un incubo l'avvio della Viola che ora riflette sulla posizione di Vincenzo Montella a serio rischio esonero.

La portata del ko interno contro la Roma rischia di minare seriamente la posizione dell'allenatore che fin qui è sempre stato confermato dalla società. Nel post-partita del 'Franchi' però, ai microfoni di 'Sky', il Ds viola Daniele Pradè lo tiene in bilico: "Momento difficilissimo, particolare, che non ci aspettavamo di passare. Pensavamo di avere una squadra che poteva darci risultati diversi, perciò in queste ore avremo modo di pensare e parlare. La sosta ci aiuterà a fare le cose migliori per riportare Firenze e la Fiorentina nei posti che merita. Siamo dispiaciuti, dovremo prendere le decisioni giuste. Sarà una nottata lunga per tutti noi, così a caldo non sappiamo neanche noi cosa abbiamo in testa. Abbiamo questi giorni per decidere e speriamo di non sbagliare. Il presidente è deluso, non ha mai mandato via un suo dipendente in una sua azienda e quindi bisogna pensarci. La partita di stasera è particolare, giocata contro una squadra fortissima, sei stato in campo fino al 3-1 poi la partita si è sgonfiata. Ci sono attenuanti importanti perché abbiamo puntato tanto su Ribery e Chiesa e non li abbiamo quasi mai avuti. Ma pensiamo che possiamo fare più punti di questa media bassissima. Ora dobbiamo analizzare nella maniera corretta.

Prematuro parlare di possibili sostituti, è una situazione su cui dobbiamo riflettere". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Pradè quindi conclude: "Sono devastato, nessuno pensava che potevamo trovarci in una situazione del genere. Anzi il buon filotto che avevamo fatto ci faceva pensare di aver costruito qualcosa per il prossimo anno. Certamente sarà un mercato dove vorremo fare il meglio, sapendo che gennaio è un mercato particolare perché le squadre non si privano dei calciatori migliori in questo momento. Kalinic e Florenzi? Non abbiamo mai parlato di Kalinic, di Florenzi e nemmeno di calciatori in particolare. Ibrahimovic? No, non ci siamo assolutamente".

LEGGI ANCHE >>>> Fiorentina, Montella a rischio esonero: "Ma ci sono attenuanti non da poco"

Calciomercato Fiorentina, i possibili sostituti di Montella

Nonostante le smentite di Pradè, alcuni nomi in orbita viola per il post-Montella già circolano. Il sogno porta il nome di Luciano Spalletti, ancora legato contrattualmente all'Inter e operazione piuttosto onerosa, quanto affascinante. Tra le ipotesi più abbordabili Beppe Iachini e Gigi DiBiagio, mentre si è parlato anche di un possibile ritorno di Cesare Prandelli. Prima però va risolta la questione Montella, che comunque mai come ora è apparso vicino all'esonero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Fiorentina, classifica preoccupante: ore calde per Montella