CALCIOMERCATO SAMPDORIA BRUNO WILSON TONDELA GALATASARAY - Il presidente Massimo Ferrero è stato chiaro: se ci sarà bisogno, a gennaio interverrà sul mercato. Tra i reparti da rinforzare c’è, senza dubbio, la difesa: ben 27 le volte in cui Audero ha dovuto raccogliere la palla nella propria rete.

E, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la Samp ha effettuato un sondaggio per. Il 22enne centrale delè il difensore rivelazione del campionato portoghese. Da battere, però, la concorrenza del, decisamente avanti, allo stato attuale, rispetto ai blucerchiati. Vedremo come evolveranno le cose prossimamente. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI