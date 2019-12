CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA / Passa la Roma, ottava sconfitta in campionato per la Fiorentina che resta inchiodata a quota 17 punti in 17 giornate di Serie A. Situazione scomoda e panchina bollente per Vincenzo Montella, la cui posizione sarà valutata con attenzione nelle prossime ore o più probabilmente durante la sosta natalizia. Intanto, nel post-partita del Franchi, ai microfoni di 'Sky' l'allenatore dei toscani difende il suo lavoro: "Sconfitta meritata ma non nel punteggio. Fino al 3-1 eravamo in gara, mi dispiace tantissimo. Credo che chi è venuto allo stadio ha visto l'impegno dei calciatori fino all'ultimo - esordisce Montella, a cui poi viene chiesto della classifica preoccupante e della possibile soluzione -. Quando avevamo trovato il nostro equilibrio, abbiamo perso i due calciatori davanti (Ribery e Chiesa, ndr). Penso ci siano pochi ricambi e quindi c'è stato qualche calo di qualche giocatore, ma questo ci sta. Mi interessa che la squadra sia convinta e abbia speso tutto. Ora arriva la sosta, e prima che mi facciate la domanda vi anticipo io dicendo che se ci sarà ancora il sottoscritto in panchina, metterò la solita voglia per tentare di svoltare.

Se la società fin qui non mi ha esonerato credo che pensi io stia lavorando in un certo modo rispetto agli obettivi prefissati a inizio stagione. Classifica in linea con gli obiettivi prefissati? No, non lo è, però è succeso un po' di tutto oppure no? Altrimenti guardiamo solo i numeri, invece dobbiamo guardare anche la cose che succedono. Credo che si posssa e si debba fare di più. Possiamo sicuramente avere una classifica migliore, però ci sono delle attenuanti non da poco". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Montella, dunque, conclude: "Nelle difficoltà gli uomini hanno risposto. Ho voglia di lavorare e invertire il trend, sono orgoglioso del fatto che i ragazzi abbiano dato tutto. A fine mercato avevo detto che quando si terminano le squadre bisogna andare a vedere la classifica dei gol nella storia dei calciatori per capire dove si può arrivare" la punzecchiatura a sottolineare il mancato arrivo di un bomber d'esperienza.

