FIORENTINA ROMA FONSECA / C'è grande soddisfazione nelle parole di Paulo Fonseca al termine della sfida vinta contro la Fiorentina. "Sono molto soddisfatto, è stata una vittoria molto importante. L'abbiamo preparata bene e abbiamo messo in atto quanto fatto e quanto provato. Non era una gara facile, perché la Fiorentina ha messo in difficoltà tante squadre importanti come Juventus, Inter e Atalanta" ha dichiarato il tecnico della Roma ai microfoni di 'Sky Sport'. "Quarto posto troppo poco? Devo dire che in questi mesi abbiamo fatto una prima parte di stagione positiva, ma dobbiamo migliorare. Dobbiamo pensare gara dopo gara. Ciò che più conta è concentrarsi al meglio nella prossima partita. Dove poter migliorare? Probabilmente nella gestione del possesso palla, ma devo dire che l'evoluzione della squadra è buona. I giocatori hanno fiducia e sono convinti di ciò che fanno".

Sue la clausola da 30 milioni: "Non voglio parlarne, ma lui è sicuramente un giocatore importante e di qualità". Sul gioco: "Il merito è dei giocatori, non è facile qui in Italia costruire una squadra che ha tanto possesso palla. La squadra sta capendo quanto è importante avere la palla e quanto sono importanti le linee di passaggio. Piano piano sta cambiando la loro mentalità. Se ora siamo al quarto posto non dobbiamo pensare che va tutto bene ed è tutto fatto. E' importante sempre andare avanti su questa strada". Infine sul mercato: "Se vogliamo giocatori per migliorare la squadra bisogna trovare giocatori migliori di quelli che abbiamo in rosa, ma questo non è facile".

