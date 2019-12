Udinese, comunicato UFFICIALE su Tudor

CALCIOMERCATO UDINESE TUDOR / Esonerato all'inizio di novembre, Igor Tudor è pronto a ripartire da una nuova panchina.

L', attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto dell'ex allenatore bianconero sostituito da Gotti e del vice Jurica. "Il club augura ad entrambi le migliori fortune per il prosieguo delle loro carriere" scrive la società friulana nella nota. Per Tudor sarebbe in arrivo la chiamata di una panchina estera.