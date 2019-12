CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA / "Un po' siamo preoccupati per la classifica", aveva apertamente dichiarato il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, prima del fischio iniziale del match con la Roma. 90 minuti più tardi la situazione non può che peggiorare, con la formazione viola che cade sotto i colpi della corazzata di Fonseca che soprattutto nel secondo tempo affossa i toscani: 4-1 il risultato finale, Fiorentina ferma a 17 punti in 17 giornate e col rischio concreto di avvicinarsi in maniera sensibile alla zona retrocessione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Una sconfitta che potrebbe segnare anche il futuro di Vincenza Montella sulla panchina della Fiorentina.

Una settimana fa era stato il patron Roccoa confermare la fiducia al tecnico, ma ora la situazione si fa pesante con 8 sconfitte già a bilancio. La sosta può essere l'occasione giusta per cambiare guida e affidarsi ad un nuovo allenatore per tentare di dare la scossa al progetto.

LEGGI ANCHE >>>> Fiorentina-Roma, Montella lo sostituisce: furia in panchina

Calciomercato Fiorentina, i possibili sostituti di Montella

I nomi dei possibili sostituti di Montella circolano già da giorni. Sfumato il sogno Gattuso, approdato a Napoli, sono spuntate le ipotesi Beppe Iachini o il clamoroso ritorno di Cesare Prandelli. Molto complicata la pista Luciano Spalletti, ancora legato contrattualmente all'Inter, così come la suggestione estera Unai Emery che si è liberato dall'Arsenal.