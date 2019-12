FIORENTINA ROMA MONTELLA BOATENG / Furia dopo la sostituzione. Al 66' della sfida tra Fiorentina e Roma, con i viola sotto momentaneamente per 1-2, Vincenzo Montella ha deciso di operare la prima sostituzione della serata richiamando in panchina Kevin-Prince Boateng.

Al posto del ghanese, autore di una prova non particolarmente incisiva, ma indubbiamente generosa, il tecnico viola ha deciso di schierare il giovane brasiliano, fino ad ora oggetto misterioso della rosa viola.

LEGGI ANCHE: Fiorentina, il ritorno di Kalinic: la reazione dei tifosi

Fiorentina-Roma, furia Boateng dopo il cambio

L'ex giocatore del Sassuolo non sembra però aver preso bene la decisione dell'allenatore campano. Boateng, una volta sedutosi in panchina, ha violentemente gettato a terra una borraccia, scatenando la sua frustrazione e la sua rabbia. Resta da capire se la rabbia fosse dovuta esclusivamente al cambio oppure se il giocatore ce l'avesse anche con se stesso, vista la prestazione non particolarmente positiva.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-ROMA: i voti del primo tempo

Fiorentina-Roma, problemi a centrocampo per Montella: infortunio nella rifinitura