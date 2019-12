Milan e Napoli, conferme sul nuovo club per Xhaka

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI XHAKA / Titoli di coda per l'avventura di Granit Xhaka all'Arsenal. Nonostante il cambio in panchina con l'arrivo di Mikel Arteta, lo svizzero è uno dei tanti big che dovrebbero lasciare i 'Gunners'. Anzi, il primo visto che a differenza di altri come Aubameyang, la sua partenza appare ormai inevitabile già a gennaio.

In rotta con l'ambiente 'Gunners', l'ex Borussia Moenchengladbach e Basilea è finito nel mirino di diversi grandi club europei, tra cui le italiane Milan e Napoli che fiutano l'occasione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Stando però a quanto filtra nelle ultime ore, per Xhaka al momento la pista più calda porta nuovamente in Germania. La 'Bild' racconta anche di un retroscena secondo cui lo stesso calciatore avrebbe confidato ai propri compagni l'intenzione di ripartire dall'Hertha Berlino che si è inserito con forza e sta spingendo per averlo subito.

LEGGI ANCHE >>Calciomercato, Torreira al Napoli: via libera per Juventus e Inter!