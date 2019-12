CALCIOMERCATO MILAN MOURINHO KURZAWA TOTTENHAM / Layvin Kurzawa è una delle possibili occasioni di mercato in casa Paris Saint-Germain. Il terzino sinistro francese è in rotta con il club parigino e può lasciarlo già a gennaio. Nonostante il suo contratto scada a giugno, Leonardo vorrebbe però un indennizzo importante in caso di cessione del giocatore: si parla di 7 milioni di euro. A lui sta pensando il Milan, soprattutto nel caso in cui Ricardo Rodriguez dovesse partire.

Vero infatti che Theoha la certezza della maglia da titolare, ma con la cessione dello svizzero, per cui si parla soprattutto di Fenerbahçe e Bundesliga , sarebbe necessaria un'alternativa all'ex. Per restare aggiornati con tutte le news di giornata CLICCA QUI

Calciomercato Milan, il Tottenham punta Kurzawa

A poter mettere i bastoni tra le ruote al Milan ci potrebbe essere però José Mourinho. Il tecnico portoghese starebbe pensando al giocatore francese per rafforzare la corsia mancina del Tottenham. Rose e Davies non sembrano infatti dare le giuste garanzie e gli 'Spurs' starebbero pensando proprio a Kurzawa. Lo riporta 'Foot Mercato', che sottolinea come gli inglesi avrebbero già incontrato i rappresentanti del giocatore. Ma il Tottenham non è l'unico club di Premier che osservano Kurzawa con attenzione. Il terzino ex Monaco piace infatti anche a West Ham e Manchester United.

