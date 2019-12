CALCIOMERCATO FIORENTINA ROMA KALINIC FISCHI / Nikola Kalinic nella sua avventura a Roma non ha praticamente mai convinto fin qui. In giallorosso il croato ha disputato appena sei gare ufficiali tra coppa e campionato confermando quindi la sua parabola discendente che potrebbe indurre il club ad optare per un addio anticipato lasciando comunque vuoto lo slot dio vice-Dzeko. Tra i club accostati a Kalinic negli ultimi giorni è spuntata anche la Fiorentina, sua ex squadra con la quale ha giocato la sua miglior annata in Serie A.

Calciomercato Fiorentina, solo fischi pr Kalinic

L'idea di un ritorno alla Fiorentina di Kalinic non sembra però troppo gradita ai tifosi viola che a margine della sfida di questa sera al 'Franchi' contro la Roma hanno sommerso di fischi il centravanti croato. I supporters vicini alla panchina giallorossa hanno infatti manifestato lo scarso amore nei confronti dell'attaccante che probabilmente cercherà altre strade.

