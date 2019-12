CALCIOMERCATO MILAN TODIBO EVERTON SOUTHAMPTON / Operazione difesa per la dirigenza del Milan che a gennaio punta a rinforzare il reparto arretrato in virtù della mancanza di alternative di cui è vittima Pioli. L'infortunio di Duarte e i costanti problemi di Caldara limitano ai soli Musacchio e Romagnoli le scelte del tecnico rossonero che spera di poter presto abbracciare un nuovo innesto. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Jean-Clair Todibo, 19enne difensore francese che non trova spazio nel Barcellona. A dispetto dello scarso impiego però Ernesto Valverde, vorrebbe comunque trattenere il calciatore in rosa.

Calciomercato Milan, Everton e Southampton su Todibo

Secondo quanto riferito dal catalano 'Sport' anche Southampton ed Everton si sarebbero aggiunte alla lista di pretendenti a Todibo. I due club inglesi sarebbero entrati in maniera decisa nella corsa per il francese che il Barcellona valuta intorno ai 20 milioni. L'idea dei blaugrana in caso di cessione è quella di vendere il giovane transalpino nel mercato invernale ed inserire un'opzione di recompra.

