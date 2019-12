Calciomercato, tentativo a sorpresa per Iniesta

CALCIOMERCATO INIESTA ESTUDIANTES / Javier Mascherano, Gabriel Milito e Andres Iniesta ancora insieme. Ma in Argentina.

L'ambiziosoguidato dal presidente Juan Sebastiancontinua a pensare in grande e dopo l'annuncio dell'ingaggio del 'Jefecito'che arriverà a parametro zero dopo la scadenza del contratto, il 31 dicembre, con i cinesi dell', starebbe pensando ad un altro colpaccio. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Secondo quanto riferisce il giornalista Nico Latini di 'TNT Sports' in Argentina, su input anche del tecnico Milito il club avrebbe avviato i contatti per tentare di convincere l'altro ex blaugrana Andres Iniesta a scarcare a La Plata. Il tentativo però dovrebbe essere in ottica 2021, visto che Iniesta è sotto contratto con i giapponesi del Vissel Kobe fino alla fine del 2020. Il piano dell'Estudiantes comunque prevede un assalto che dovrebbe concretizzarsi a marzo per anticipare ogni possibile concorrente e aggiungere un'altra stella al proprio club tra un anno. A maggio l'ex Barcellona compirà 36 anni.