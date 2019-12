PAGELLE E TABELLINO DEL PRIMO TEMPO DI FIORENTINA ROMA/ Il primo tempo della partita tra Fiorentina e Roma finisce con i giallorossi in vantaggio. Al 19' Pellegrini confeziona una palla al bacio per Zaniolo, che buttandosi in mezza rovesciata serve Edin Dzeko che deve solo mettere in porta il pallone dello 0-1. Arriva dopo solo tre minuti il raddoppio degli ospiti. Zaniolo si procura un fallo dal limite che Kolarov trasforma in oro superando la barriera ed insaccando il gol dello 0-2.

Viola che riaprono la partita al 33' grazie al gol diche su un pallone vagante in area è bravo a sorprendere la difesa giallorossa e fare 1-2

FIORENTINA

Dragowski 5.5

Milenkovic 5.5

Pezzella 5.5

Caceres 5

Lirola 6

Badelj 7

Pulgar 6

Castrovilli 5.5

Dalbert 6

Boateng 5.5

Vlahovic 6.5

All.Montella 5

ROMA

Pau Lopez 6.5

Florenzi 6

Mancini 6

Smalling 5.5

Kolarov 7

Diawara 6

Veretout 6

Zaniolo 6.5

Pellegrini 7

Perotti 6

Dzeko 6.5

All. Fonseca 7

Arbitro: Orsato 6

TABELLINO

FIORENTINA-ROMA 1-2 (risultato parziale)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Cerofolini,Venuti, Ceccherini, Ranieri, Zurkowski, Benassi, Cristoforo, Eysseric, Ghezzal, Pedro, Sottil. All. Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Fazio, Spinazzola, Antonucci, Mkhitaryan, Under, Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)

Var: Gianluca Aureliano (sezione di Bologna)

Ammoniti: 21' Pezzella, 38' Zaniolo, 46' Caceres

Espulsi:

Marcatori: 19' Dzeko, 22' Kolarov, 34' Badelj

Marco Deiana