Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: cifre e dettagli dell'offerta azzurra

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MERTENS / Spuntano le cifre dell'offerta del Napoli per il rinnovo di Dries Mertens. Come riportato da 'Sky Sport', la dirigenza azzurra ha proposto un biennale da 4 milioni di euro all'attaccante belga attualmente in scadenza a giugno.

L'eventuale accordo prevede anche un bonus per il giocatore al momento della firma, cifra che l'entourage ritiene però piuttosto bassa e vorrebbe alzare.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO: Callejon, nuovi contatti per il rinnovo! I retroscena

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Mertens

Nelle ultime ore si è parlato di un inserimento da parte del Borussia Dortmund, ma a quanto pare la volontà di Mertens sarebbe quella di proseguire la propria avventura con il Napoli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La palla passa ora al centravanti. Si attendono ulteriori sviluppi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: piace Igor della Spal

Calciomercato, Ancelotti all'Everton: il retroscena di CM.IT

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: non solo Torreira, altro uruguaiano nel mirino