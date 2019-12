CALCIOMERCATO INTER MATIC ATLETICO MADRID / Centrocampo in fermento in casa Inter. La dirigenza nerazzurra punta a rinforzare la mediana regalando a Conte le pedine giuste per tenere viva la corsa scudetto con la Juventus fino alla fine. Vidal sembra l'obiettivo numero uno eppure non è da sottovalutare Nemanja Matic, pallino del tecnico salentino.

Lo stesso serbo sente il desiderio di una nuova avventura dopo essere finito ai margini del e proprio quest'oggi ha aperto ad un possibile approdo in Italia . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Matic obiettivo dell'Atletico Madrid

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport' anche l'Atletico Madrid avrebbe messo gli occhi su Matic in uscita dai 'Red Devils'. Il club vorrebbe regalare a Simeone un rinforzo importante e il serbo potrebbe essere il profilo giusto. Lo United dal canto suo al momento non apre alla cessione del centrocampista classe 1988 nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno. Rimane comunque una situazione da monitorare in quanto a partire da febbraio Matic sarebbe libero di firmare con qualunque club. Staremo quindi a vedere se il Manchester cambierà la propria posizione in merito.

