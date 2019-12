TORINO SPAL CONVOCATI / Sono cinque gli assenti in casa Torino in vista della sfida alla Spal, gara in programma allo stadio Olimpico Grande Torino per l'ultima giornata di campionato prima della pausa natalizia. Walter Mazzarri non potrà contare su Iago Falque e Baselli, così come mancheranno all'appello anche Lyanco, Parigini ed Edera.

In attacco presentiche il tecnico ha detto di aver visto molto bene in allenamento: possibile che siano schierati entrambi dall'inizio.

LEGGI ANCHE ---> Probabili Formazioni Serie A: la diciassettesima giornata di campionato

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: ROSATI, SIRIGU, UJKANI

DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BONIFAZI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, MILLICO, VERDI, ZAZA