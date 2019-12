CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA / "Pogba è tornato a casa ed ha scelto con il cuore di farlo": Mino Raiola parla di Paul Pogba e smentisce l'intenzione di andare alla rottura con il Manchester United, voce che stava prendendo piede vista l'assenza prolungata del francese per infortunio. Per il centrocampista si parla da tempo di Juventus e Real Madrid e il suo agente non smentisce l'interesse dei blancos: "Il Real Madrid ha mostrato grande interesse ma il Manchester United non lo ha lasciato andare: dispiace per sia lui che Zidane sono francesi e il tecnico è importante nella storia del calcio francese.

Però non abbiamo fatto storie: Paul è un calciatore molto simpatico, non è in grado di arrabbiarsi conperché lo ha trattato così bene quando lui era un giocatore anziano e Pogba era più giovane".

Calciomercato Juventus, Pogba vuole restare allo United

Il futuro ora è ancora a Manchester secondo Raiola: "Vuole vincere ed essere felice e gli piacerebbe farlo con il Manchester United. Lavora ogni giorno e fa del suo meglio: non si lamenta della mancata qualificazione in Champions. Non è perfetto, ma nessuno lo è: si sente responsabile del fallimento, perché così è se fai parte di una squadra".

Infine, un attacco alle critiche: "Pogba non è il ragazzo di cui ho sentito parlare Neville e tutti gli ex giocatori frustrati che dicono, 'dovrebbe vergognarsi di questo, vergognarsi di quello'. Vergogna di cosa?"

