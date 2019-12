ITALIA MANCINI SUPERCOPPA FLORENZI BERNARDESCHI / Intervistato a margine dell'incontro con gli allenatori locali, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini è tornato a parlare da Riyad, sede della sfida di Supercoppa tra Juventus e Lazio in programma domenica. L'ex attaccante ha presentato così il match tra la squadra di Sarri e i biancocelesti: "Sarà sicuramente una bella partita, aperta. Il fatto che si siano incontrate due settimane fa può essere per la Juventus l'occasione di una rivincita. Sono squadre in condizione e che giocano bene. Sfida Ronaldo-Immobile? Sono i goleador principi delle due squadre, ma credo che entrambe sono in forma e sarà una grande sfida tra tutti i ventidue in campo, non solo tra loro due".

Inevitabile poi un focus sulla sua Nazionale.

Italia, il ct Mancini su Balotelli, Florenzi e Bernardeschi

Il commissario tecnico azzurro si è espresso così sul momento di Balotelli: "Sta andando meglio, ma può fare ancora molto di più. Abbiamo Immobile e Belotti che hanno sempre fatto bene. Mario ha qualità e sta migliorando, ha delle possibilità come altri giocatori che ho già convocato". Infine, Mancini rassicura Florenzi e Bernardeschi nonostante le recenti difficoltà con Roma e Juventus: "Un messaggio in vista del calciomercato invernale? Non lo so, per me è difficile dirlo, posso solo dire in Nazionale hanno sempre giocato bene e per noi sono due certezze".

