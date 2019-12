CALCIOMERCATO PENAROL FORLAN ALLENATORE / Da ormai diversi mesi Diego Forlan ha deciso di appendere le scarpette al chiodo chiudendo una lunga carriera a 40 anni dopo aver esplorato in lungo e in largo il mondo del calcio. Eppure era tanta la voglia dell'ex centravanti uruguaiano di ritornare in pista.

Forlan non ha infatti perso tempo e si è prontamente dedicato alla carriera da allenatore dopo aver annunciato il suo ritiro dalla scena lo scorso agosto.

Calciomercato Penarol, arriva Forlan

Diego Forlan inizierà la sua nuova carriera sedendosi su una delle panchine più prestigiose del Sudamerica, quella del Penarol. La notizia era nell’aria da qualche giorno e oggi è arrivata anche l’ufficialità attraverso un post pubblicato sul profilo Twitter del club uruguaiano: "Il Club Atletico Penarol dà il benvenuto al nuovo allenatore della prima squadra Diego Forlan”. Tra le tantissime maglie indossate nella sua lunga e gloriosa carriera l'ex interista ha difeso anche i colori del Penarol, club dal quale curiosamente ripartirà nel mondo del calcio.

