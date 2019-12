CALCIOMERCATO ATALANTA ARANA / Nella storica prima parte di stagione dell'Atalanta di Gasperini non c'è mai stato spazio per Guilherme Arana. Il laterale brasiliano arrivato in estate dal Siviglia ha infatti collezionato solo 4 presenze in maglia nerazzurra per un totale di 75 minuti. La sua avventura a Bergamo è già arrivata al capolinea: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, ieri nell'incontro andato in scena a Zingonia tra l'entourage del 22enne e il direttore tecnico del club Giovanni Sartori è stato raggiunto l'accordo per l'addio anticipato a gennaio.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Arana è ancora di proprietà del Siviglia e valuterà con la società andalusa le nuove destinazioni: su di lui ci sono Spartak Mosca, Celta Vigo e club brasiliani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, l'Atalanta sogna in grande: obiettivo rossonero

Calciomercato Atalanta, scambio di prestiti in attacco: la proposta

Atalanta, dalla Fiorentina il rinforzo per Gasperini