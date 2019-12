CALCIOMERCATO NAPOLI ELMAS / In crisi di risultati e con un ricambio generazionale da gestire al meglio da qui a giugno, per il Napoli la stagione non è stata quella attesa: dalla lotta al titolo all'impresa sempre più difficile di raggiungere il quarto posto, la squadra azzurra ha vissuto mesi di involuzione e polemiche che hanno portato all'esonero di Ancelotti e all'arrivo di Gattuso.

Una situazione che ha visto molti giocatori fornire prestazioni sottotono e che ha complicato l'adattamento dei nuovi arrivi, soprattutto di quelli provenienti dall'estero comeed

Se il messicano ha trovato almeno spazio in squadra, pur non convincendo, per il macedone il discorso è diverso: 13 apparizioni complessive, di cui sei dal primo minuto, per un totale di poco più di 500 minuti di gioco, il magro bottino dell'ex Fenerbahce alla sua prima stagione in Serie A.

Calciomercato Napoli, il Besiktas ci prova per Elmas

Una stagione che potrebbe finire già a gennaio: in Turchia, infatti, lanciano l'interesse del Besiktas per il 20enne che non scende in campo dal 1 dicembre e che non ha ancora trovato una sistemazione tattica idonea nel Napoli. I turchi avrebbero messo il nome di Elmas in cima alla lista dei desideri per gennaio e potrebbero proporre al club partenopeo il prestito per 18 mesi con diritto di riscatto già fissato. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, sempre che Elmas non convinca Gattuso. L'eventuale addio al macedone dovrebbe poi essere coperto con un ulteriore acquisto a centrocampo.

