CALCIOMERCATO MILAN OMERAGIC ZURIGO / Nome nuovo per il Milan in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il club rossonero è in trattativa con lo Zurigo per Becir Omeragic, promettente difensore centrale svizzero. La dirigenza sta provando a stringere i tempi e chiudere al più presto per il classe 2002.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Un colpo in prospettiva che permetterebbe al Milan di bruciare la concorrenza ed evitare che il prezzo del giocatore possa crescere nei prossimi mesi. Ancora sconosciute le cifre dell'eventuale affare. Si attendono ulteriori sviluppi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: offerto un difensore uruguaiano

Calciomercato Milan, Natale con Ibrahimovic: la decisione sotto l'albero