JUVENTUS CONVOCATI SARRI SUPERCOPPA / Juventus in partenza per l'Arabia Saudita, dove domenica disputerà la sfida di Supercoppa contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il club bianconero ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri che faranno parte della 'spedizione' a Riyad.

Ci sono Szczesny e Alex Sandro, che restano però in dubbio a causa dei rispettivi problemi fisici degli ultimi giorni.

Presente anche capitan Chiellini, che come comunicato dalla Juventus "non è ancora a disposizione, ma si unisce ai compagni in occasione della gara che mette in palio il primo trofeo stagionale". Assente invece Perin. Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi.