Calciomercato, avventura in Spagna per l'ex Siena Melgrati

CALCIOMERCATO MELGRATI / Avventura in Spagna per Riccardo Melgrati. Il portiere, che ha militato in serie B e C, tra le altre, nelle squadre di Siena, Arezzo, Prato e Cesena, è a un passo dalla firma con l'Associació Esportiva Prat, società calcistica con sede presso El Prat de Llobregat, nella regione della Catalogna.

L'ex senese disputerà, quindi, la Segunda División B girone 3, terza serie del campionato iberico.

