CALCIOMERCATO JUVENTUS HAALAND / Haaland in viaggio verso Manchester, con lo United indicata come società sempre più vicina al bomber norvegese in forza al Salisburgo: questa la voce lanciata questa mattina e che ha fatto capolino anche nella conferenza stampa di Solskjaer che ha raccontato di non conoscere la destinazione del calciatore, immortalato in aeroporto.

A smentire la destinazione inglese è stato il papà (e uno degli agenti) del 19enne attaccante, Alfie Haaland, ex calciatore: su Twitter ha pubblicato uno scatto del figlio in aeroporto con il passaporto in mano, davanti allo schermo con tutte le partenze.

Haaland sr ha anche ironizzato con il giornalista che ha dato per primo la notizia del viaggio a Manchester: "Dai, un'altra ipotesi".

Viaggio di piacere per Haaland visto che il campionato austriaco è in pausa, in attesa di conoscere per davvero il suo futuro: il norvegese in Italia è seguito dalla Juventus, come da Napoli, Inter e Milan, mentre fuori piace allo United ed è stato accostato anche al Lipsia. Nel suo contratto ci sarebbe una clausola da venti milioni che renderebbe il suo acquisto un vero affare.

