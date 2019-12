Calciomercato Juventus, addio Mandzukic: è fatta! Gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC /Mario Mandzukic è ormai a un passo dall’addio alla Juventus.

L’attaccante bianconero, dopo quattro mesi di tribuna e ormai fuori dal progetto tecnico disecondo ‘Sky Sport’ sta per chiudere la trattativa che lo porterà a giocare inda gennaio.

Calciomercato Juventus, Mandzukic a un passo dal Qatar

L’ex Bayern Monaco sfiorò il trasferimento già in estate, bloccato poi per motivi formali, ma i contatti si sono riattivati in questi giorni con diversi club qatarioti, e il bianconero sta scegliendo la proposta migliore per concludere l’affare. L’avventura torinese è ormai chiusa, quindi, dopo 162 presenze e 44 reti. Presto, Mandzukic, che a maggio compirà 34 anni, ricomincerà dal Qatar.

