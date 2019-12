p>CALCIOMERCATO INTER VIDAL CUORE BLAUGRANA / Arturo Vidal continua ad essere il nome caldo del calciomercato Inter. Il centrocampista cileno, non è certamente un segreto, è uno dei profili che più piace ad Antonioma strapparlo alnon sarà per nulla facile.Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato nerazzurro CLICCA QUI , che lo ha fatto subentrare contro il Real Madrid, vuole continuare a puntare su di lui ma il club blaugrana, come raccontato da Calciomercato.it , è pronto a lascarlo andare in caso di un'offerta concreta: i l Barcellona per privarsi di Vidal vorrebbe ben 25 milioni di euro . Cifra non proprio bassa per un classe 1987.

Dopo i malumori alla vigilia del 'Clasico', in casa Vidal sembra essere tornato il sereno. Il calciatore, che sta preparando il match contro l'Alaves di domani pomeriggio, ha postato sui propri social le foto dell'allenamento. Testa e cuore (blaugrana), come quelli usati per il post, al Barcellona, almeno per il momento.

