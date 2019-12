CALCIOMERCATO ATALANTA SAMPDORIA BARROW CAPRARI / Sesta in campionato e agli ottavi di Champions League, l'Atalanta a gennaio non dovrebbe fare grossi movimenti in entrata, salvo qualche occasione e la possibilità di rendere numericamente più assortito un reparto avanzato che in questa prima fase di stagione ha dovuto fare i conti con il lungo stop di Zapata e i problemi di Ilicic.

Assenze che hanno consentito di ritagliarsi un po' di spazio a Musacon otto apparizioni complessive di cui una dal primo minuto.

LEGGI ANCHE ---> Atalanta, 'regalo' di Gasperini a Juric: colpo Verona in attacco

Atalanta, la Sampdoria propone lo scambio Barrow-Caprari

Minutaggio comunque scarso, destinato a ridursi ulteriormente con il ritorno di Zapata e un eventuale arrivo in avanti: così si fa strada l'ipotesi cessione a gennaio con il Verona pronto a prelevarlo ma non solo. Come si legge su 'gazzetta.it', anche la Sampdoria è interessata al 21 enne gambiano e avrebbe proposto ai bergamaschi uno scambio di prestiti con Gianluca Caprari. Trattativa appena accennata e comunque non destinata ad entrare nel vivo nei prossimi giorni. Se ne riparlerà, nel caso, nelle settimane che verranno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, l'Atalanta sogna in grande: obiettivo rossonero

Atalanta, un bomber nella calza per Gasperini