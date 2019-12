Juventus, Matuidi snobba il PSG: "Qui si punta a vincere la Champions"

JUVENTUS MATUIDI PSG / Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, è tornato sul suo trasferimento a Torino dal PSG non mostrando alcun rimpianto per l'addio al club francese: "Non ho sentito la voglia, da parte del PSG, di trattenermi. Se un club vuole che resti, ti trattiene".

CRESCITA - "Sì, per me è un miglioramento. Senza offendere il PSG, che è un grande club, ma è stato facile scegliere la Juventus".

CHAMPIONS - "I bianconeri hanno fatto il possibile per acquistarmi, sono un club che negli ultimi anni ha disputato diverse finali di Champions.

Ha l'ambizione di vincere il trofeo...".

