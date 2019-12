CALCIOMERCATO GENNAIO 2020 / Gennaio è ormai alle porte con l'anno nuovo che, come sempre, porta con sé, il calciomercato invernale e i colpi che servono a sistemare le rose della Serie A e non solo. Le trattative entrano nella fase calda, nel weekend l'ultima giornata di campionato poi alla ripresa la sessione invernale 2020 di calciomercato sarà già iniziata e arriveranno le prime ufficialità. Alcuni affari sono praticamente già imbastiti e attendono solo la formalizzazione che potrebbe arrivare stesso a gennaio o anche in estate.

E' il caso, ad esempio, della trattativa doppia tra Napoli e Verona con gli azzurri che hanno in pratica in pugno il difensore kosovaro Rrhamari, 25 anni, e il centrocampista marocchino Amrabat: un doppio affare da 30 milioni di euro che potrebbe essere definito già a gennaio con i trasferimenti rimandati però alla prossima stagione.

Un po' quello che potrebbe accadere anche con: l'preme per averlo subito e, nonostante le dichiarazioni di facciata, l'affare potrebbe anche sbloccarsi a gennaio con un 'risarcimento' al Parma in giovani di prospettiva. Non dovesse essere il prossimo mese, la trattativa è destinata ad andare in porto in estate per una cifra intorno ai 35-40 milioni anche se c'è da tenere in considerazione comunque la concorrenza della Juventus. !

Calciomercato Juventus, dentro Soule: fuori Mandzukic

Bianconeri che, in attesa di capire se ci sarà qualche occasione da cogliere a volo per rinforzare la rosa di Sarri, hanno già chiuso da tempo un arrivo di prospettiva: il giovane attaccante argentino Matias Soule, 16 anni, che a gennaio dovrebbe sbarcare in Italia e aggregarsi alle giovanili juventine. Infine, certa (o quasi) la cessione di Mario Mandzukic che è destinato ad andare all'estero: sembra ormai deciso il suo trasferimento in Qatar.

