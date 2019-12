Arsenal, UFFICIALE: ecco Arteta

CALCIOMERCATO ARSENAL ARTETA UFFICIALE / Tutto risolto, l'Arsenal ha il suo nuovo tecnico.

Attraverso i propri canali ufficiali, i Gunners hanno annunciato di aver trovato un accordo con. L'ex calciatore si è legato al club londinese con un contratto di

"Questo è un grande onore, l'Arsenal è uno dei più grandi club al mondo - ammette Arteta sul sito ufficiale dei Gunners - Dobbiamo competere per i migliori trofei. Sappiamo tutti che c'è molto lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo, ma sono sicuro che lo faremo. Sono abbastanza realistico da sapere che non succederà dall'oggi al domani, ma l'attuale squadra ha tanto talento e c'è una grande riserva di giovani giocatori che arrivano dalle giovanili".